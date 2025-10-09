Թայվանը նախազգուշացնում է Չինաստանից եկող սպառնալիքի աճի մասին

Չինաստանը մեծացնում է Թայվանի շուրջ իր ռազմական գործողությունների հաճախականությունը և նոր սարքավորումներ է մշակում հարձակման կարողությունները բարելավելու նպատակով, ասված է կղզու պաշտպանության նախարարության զեկույցում, որը հրապարակվել է հինգշաբթի օրը:
Չինաստանը «հիբրիդային պատերազմի» մեթոդն է կիրառում՝ Թայվանի կառավարության նկատմամբ մարդկանց վստահությունը թուլացնելու և պաշտպանական ծախսերին աջակցելու համար, ինչպես նաև օգտագործում է արհեստական ինտելեկտի գործիքներ՝ Թայվանի կարևոր ենթակառուցվածքի թույլ կետերը սկանավորելու համար, ասվում է զեկույցում, որը հրապարակվում է երկու տարին մեկ անգամ:
Պեկինը դեռ չի մեկնաբանել սա: