Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թայվանը նախազգուշացնում է Չինաստանից եկող սպառնալիքի աճի մասին

Չինաստանը մեծացնում է Թայվանի շուրջ իր ռազմական գործողությունների հաճախականությունը և նոր սարքավորումներ է մշակում հարձակման կարողությունները բարելավելու նպատակով, ասված է կղզու պաշտպանության նախարարության զեկույցում, որը հրապարակվել է հինգշաբթի օրը:

Չինաստանը «հիբրիդային պատերազմի» մեթոդն է կիրառում՝ Թայվանի կառավարության նկատմամբ մարդկանց վստահությունը թուլացնելու և պաշտպանական ծախսերին աջակցելու համար, ինչպես նաև օգտագործում է արհեստական ինտելեկտի գործիքներ՝ Թայվանի կարևոր ենթակառուցվածքի թույլ կետերը սկանավորելու համար, ասվում է զեկույցում, որը հրապարակվում է երկու տարին մեկ անգամ:

Պեկինը դեռ չի մեկնաբանել սա:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG