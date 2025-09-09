Տասնյակ զոհեր Դոնեցկի մարզի գյուղին ռուսների հարվածի հետևանքով

Դոնեցկի մարզի Յարովա գյուղում ռուսական զինուժի հարվածից ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել: Ըստ Ուկրաինայի նախագահի՝ ավիառումբը հարվածել է, երբ քաղաքացիները կենսաթոշակ էին ստանում:
Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ աշխարհը պետք է համարժեք արձագանքի նման հարվածներին: «Անհրաժեշտ են կոշտ գործողություններ, որպեսզի Ռուսաստանը դադարեցնի մահ սփռելը», - սոցցանցում գրել է նա։
Երեկոյան ուղերձում էլ Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանը վերջերս ակտիվացրել է հարվածներն Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Նաև ասել է, որ հիմա աշխատում են ՀՕՊ համակարգերի ամրապնդման ուղղությամբ, իսկ առաջնահերթությունների շարքում նշել է «կարևորագույն ենթակառուցվածքների, առաջին հերթին՝ էներգետիկ համակարգի պաշտպանությունը»։
«Ռուսները հիմա կրկին կենտրոնացնում են հարվածները մեր էներգետիկ ոլորտի վրա: Իհարկե, մենք պատասխանում ենք այդ հարվածներին և կշարունակենք պատասխանել, բայց գլխավոր առաջնահերթությունը համակարգի կայունությունն է», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը:
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային, Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ը քննարկում են Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինին ստիպեն դադարեցնել Ուկրաինայում արդեն չորրորդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը:
ԵՄ պատժամիջոցների հարցերով դեսպան Դեյվիդ Օ'Սալիվանի գլխավորած պատվիրակությունը երեկ Վաշինգտոնում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է պատժամիջոցների, այդ թվում՝ ռուսական նավթը գնող երկրների ապրանքների համար մաքսատուրք սահմանելու հարցը:
Ըստ Associated Press-ի՝ ամերիկացիներն ընդգծել են, որ ԱՄՆ նախագահը պատրաստ է դիմել պատերազմը դադարեցնելու վճռական գործողությունների, սակայն Դոնալդ Թրամփն ակնկալում է, որ եվրոպացիները լիովին կաջակցեն իր գործողություններին:
France-Press-ը հաղորդում է, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան առաջարկում են պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական «Լուկօյլ» նավթային ընկերության և դրա առևտրային ստորաբաժանման՝ «Լիտասկո»-ի նկատմամբ, որը գործում է նաև Եվրոպայում: Նաև կոչ են արել խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանից դուրս գտնվող այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ներգրավված են պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում Մոսկվային օգնելու մեջ, ներառյալ ավելի շատ սահմանափակումներ բանկերի նկատմամբ։
Եվրամիության անդամ առաջատար երկրները, ըստ գործակալության, նաև կողմ են մաքսատուրքեր սահմանելուն երրորդ երկրների նկատմամբ, որոնք նպաստում են ռուսական նավթի արտահանմանը ԵՄ։
Financial Times-ը գրում է, որ Կիևի արևմտյան դաշնակիցները քննարկում են ԱՄՆ աջակցությամբ Ուկրաինայի օդային պաշտպանությունը կտրուկ ուժեղացնելու հնարավորությունը` «օդային վահան» ստեղծելու միջոցով, որը կարող է փակել Ուկրաինայի երկինքը ռուսական անօդաչուների, բայց ոչ բալիստիկ հրթիռների համար։
Ըստ թերթի՝ Եվրոպան փորձում է Թրամփին համոզել, որ նոր պատժամիջոցներ կիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ և օգնի Ուկրաինայի դաշնակիցների կոալիցիային, որոնք մտադիր են անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Կիևին խաղաղության հաստատումից հետո:
Սակայն կոալիցիային միացածներից շատերը, այդ թվում՝ Գերմանիան, չեն ցանկանում զորք ուղարկել Ուկրաինա, քանզի Ռուսաստանը դեմ է դրան, ինչը կարող է Մոսկվային ևս մեկ առիթ տալ հրադադար չհաստատելու համար: Եվրոպացիները հասկանում են սա և փորձում են այլ ուղիներ գտնել՝ ի դեմս օդային վահանի, պարզաբանում է թերթը:
Գերմանիայի կանցլերն այս ֆոնին հայտարարել է, թե Եվրոպան չպետք է և չի կարող ակնկալել, որ ԱՄՆ-ը կշարունակի կրել Եվրոպայի անվտանգությունն ապահովելու բեռը։ Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքով՝ ԱՄՆ-ը մնում է Եվրոպայի ամենակարևոր գործընկերը, սակայն ակնհայտ է, որ այս գործընկերությունը փոխվում է:
«Մենք պետք է առերեսվենք մեկ փաստի՝ մեր հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ փոխվում են։ ԱՄՆ-ը նույնպես վերագնահատում է իր շահերը, և դա անում է արդեն որոշ ժամանակ։ Հետևաբար, մենք Եվրոպայում նույնպես պետք է ճշգրտենք մեր շահերը՝ առանց կեղծ կարոտախտի», - նշել է Մերցը:
Financial Times-ը մեկ այլ հրապարակմամբ նշում է, որ Ուկրաինան այժմ հակաօդային պաշտպանության զենքի պակաս ունի, ինչն առաջացավ, երբ Պենտագոնի կողմից ռազմական օգնության վերանայումը հանգեցրեց մատակարարումների դանդաղեցման, հենց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ուժեղացնում է օդային հարձակումները: