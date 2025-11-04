30 տարվա կոնֆլիկտի սոցիալ-հոգեբանությունը մի երևույթ չէ, որ կարելի է արգելակները քաշելով կանգնեցնել. Փաշինյան

30 և ավելի տարվա սոցիալ-հոգեբանությունը մի երևույթ չէ, որ ուղղակի կարելի է անջատիչը անջատելով և արգելակները քաշելով կանգնեցնել, այսօր Օրբելի ֆորումի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ խոսելով Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի մասին:
«Հետևաբար այս տրամաբանությունը ժամանակ առ ժամանակ արտահայտվում է և՛ Ադրբեջանում, և՛ Հայաստանում, արտահայտվում է մամուլում, արտահայտվում է հանրային շրջանակներում, արտահայտվում է փորձագիտական շրջանակներում, արտահայտվում է անգամ երկրների առաջնորդության մակարդակում, և մենք պետք է նաև այս երևույթի հետ հարաբերվելու ճիշտ բանաձևեր գտնենք», - ասաց նա:
Ադրբեջանի նախագահը երեկ հայտարարել էր, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան, ընդգծելով՝ դա չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին և պետությանը։ Իլհամ Ալիևը նաև շեշտել էր, թե 20-րդ դարի սկզբի հին ռուսական կայսերական քարտեզները հստակ ցույց են տալիս, որ «տարածքում գրեթե բոլոր տեղանունները, ասօրվա Հայաստանի բոլոր շրջանները ադրբեջանական ծագում ունեն. Սևանա լիճ չկա, կա Գյոյչա»:
Հայաստանի վարչապետն այսօր ընդգծեց՝ 30 և ավելի տարվա կոնֆլիկտը մի բան չէ, որ հնարավոր է արգելակի արգելակի լծակի գործադրումով կանգնեցնել: Սակայն, նրա համոզմամբ՝ քաղաքական առաջնորդությամբ դա հնարավոր է կանգնեցնել:
Կոնֆլիկտն, ըստ վարչապետի, քաղաքական առումով ավարտված է:
«Այս խաղաղությունը մեր ձեռքերով ստեղծված խաղաղություն է՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի, և սա այն առաջին ընդհանուր արժեքն է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանն իրար հետ ստեղծել են», - նշեց Փաշինյանը: