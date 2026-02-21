Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Թափառող շների կացարանի համալիր ծրագիրը Գյումրիում «ամբողջովին տապալված է»

Գյումրիում ու հարակից բնակավայրերում տարիներ շարունակ չի հաջողվում լուծել թափառող շների խնդիրը, չնայած կենդանիների հարձակումները տարեցտարի ավելանում են:

Միակ տարբերակը, որն այս պահին գործում է, շների ստերջացման ծրագիրն է, բայց պաշտոնական թվերը վկայում են, որ այն չի նվազեցնում հարձակումները:

Ամեն տարի նախորդի համեմատ ամենաքիչը մի քանի հարյուրով ավելանում են կծելու դեպքերը: Օրինակ՝ 2024 թվականին 750 դեպք է եղել, 2025-ին կտրուկ աճ է գրանցվել՝ 1012 դեպք: Այս տարվա միայն հունվար ամսին նախորդ տարվա համեմատ թիվը կրկնապատկվել է՝ 102 դեպք է արձանագրվել՝ նախորդ տարվա 49-ի փոխարեն:

Անցած տարի Գյումրիում թափառող շների կացարանի հարցը մասնակցային բյուջետավորման ծրագրով էին փորձում լուծել՝ պետական բյուջեից 81 միլիոն դրամ էր հատկացվելու, պակասողն էլ էլ համայնք էր ավելացնելու: «Թափառող և տնային կենդանիների կյանքի բարելավման համալիր ծրագրով» նախատեսվում էր շների կացարանի ու այգու կառուցում, նաև տվյալների բազա էր ստեղծվելու ու քարտեզագրվելու էր, թե, ի վերջո, քանի՞ թափառող շուն կա Գյումրիում: Ծրագրի հեղինակ Երանուհի Սողոյանը, սակայն, ահազանգում է՝ այն ամբողջովին տապալված է:

«Եթե 2025 թվականի մասնակցային բյուջետավորման չափանիշներով նայենք, իմ կարծիքով՝ ինքը տապալված է», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Սողոյանը:

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը համընկավ Գյումրիի ավագանու արտահերթ ընտրությունների հետ: Մինչև քաղաքային նոր իշխանությունը ձևավորվեց, մասնակցային բյուջետավորման ծրագրի իրականացման համար պահանջվող 10 ամսվա փոխարեն 5-6 ամիս էր մնացել:

Շների կացարանի նախագիծ կա, բայց ոչ մի շինարարական ընկերություն հայտ չի ներկայացրել, որ այն կառուցի: Գյումրիի կալանավորված քաղաքապետին փոխարինող առաջին տեղակալ Ավետիս Առաքելյանը ավագանու վերջին նիստին ասաց, թե փորձել են շինարարներին համոզել, որ մրցույթին մասնակցեն, բայց չեն հաջողել:

«Շինարարներին, ինչ ասեմ, հորդորել ենք, խնդրել ենք, շահագրգռել ենք, թե «եկեք մասնակցեք էս մրցույթին», մենք էլ չենք կարող, գնումները թույլ չի տալիս, օրենքը թույլ չի տալիս, որ ուղիղ [...] ինչ-որ մեկին ասենք, թե «արի քեզ հետ պայմանագիր կնքենք, և դու արա», - հայտարարեց Առաքելյանը:

Իսկ թե ինչու է տապալվել շների կացարանի համալիր ծրագիրը, Երանուհի Սողոյանն իր դիտարկումն ունի. - «Նախ, ես կարծում եմ, որ ձգձգումները և իշխանափոխությունը: Նախագծողը մեկ ամիս ու կես սպասում էր, որ իրեն տարածքը տրամադրեն, որպեսզի ինքը էդ հատվածում իր նախագծային աշխատանքները կատարի, և ամիսուկես չէին կարողանում կողմնորոշվել՝ է՞ս տարածքը, թե՞ երկրորդ տարածքը, թե՞ երրորդ տարածքը: Նախագծային աշխատանքները մինչև եղավ, ավարտվեց, օգոստոսի 28-ին նոր շինարարի մրցույթ հայտարարվեց»:

Նախընտրական ժամանակահատվածում հատկապես «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը, նկատի ունենալով մասնակցային բյուջետավորման այս ծրագիրը, խոսում էր շների կացարան կառուցելու ու հարցն այս ձևով լուծելու մասին: Քաղաքական մի քանի ուժեր ևս նման խոստում տալիս էին: Արդյո՞ք ծրագրի տապալման պատճառը քաղաքական է, մասնավորապես՝ այն, որ ՔՊ-ն Գյումրիում չկարողացավ իշխանության գալ:

«Ես ցավում եմ, որ ամենաապաքաղաքական, ես կասեի՝ կենդանակենտրոն, որովհետև էն չափորոշիչները և էն ամեն ինչը, որ մենք արել էինք, գրել էինք, դրել էինք, էդ ներվը, էդ ամբողջը և այլն, դա, կենդանակենտրոն էդ կառույցը, այո, որոշակիորեն ինքը տուժեց», - ընդգծեց Երանուհի Սողոյանը:

Ծրագրի հեղինակը տարեվերջին տարածքային կառավարման նախարարին նամակ է ուղարկել, հիմնավորել, որ նման մեծ ծրագիրը 5-6 ամսում հնարավոր չէ իրականացել, խնդրել, որ այն այս տարի տեղափոխվի: Նախարարությունն ըստ էության մերժել է և սլաքներն ուղղել համայնքապետարանի կողմը:

«Առաջարկում ենք 2025 թվականի մասնակցային բյուջետավորման ընթացակարգերով ձևավորված՝ թափառող և տնային կենդանիների կյանքի բարելավման ծրագրի իրականացումը դիտարկել համայնքի 2026 թվականի բյուջեի հնարավորությունների շրջանակում», - ասված է նախարարության պատասխանում:

Փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ տեղական իշխանությունը նախատեսում է այս տարի արդեն տեղական բյուջեի հաշվին կացարան կառուցել. - «Քաղաքապետարանը հանձն է առնում շների կացարան կառուցելու համար: Ասում եմ՝ կացարան»:

Ի դեպ, Կառավարության որոշում կա, ըստ որի՝ այս տարվանից քաղաքային բնակավայրերը իրենց տեղական բյուջեով պիտի լուծեն թափառող կենդանիների կացարանների հարցը:

Երանուհի Սողոյանի համար անհասկանալի է, թե ինչպես քաղաքային իշխանության դանդաղկոտության պատճառով պետբյուջեից հատկացված գումարը ետ գնաց, ու բեռը մնաց առանց այն էլ հազիվ հերիքող տեղական բյուջեի վրա:

Գյումրիի 2026-ի բյուջեն 7.5 մլրդ դրամ է, համեմատության համար՝ ավելի քիչ բնակչություն ունեցող Արտաշատինը 6 մլրդ դրամ է:


Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG