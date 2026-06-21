Սթարմերը հրաժարական կներկայացնի․ Թրամփ

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարական կներկայացնի, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա ժամկետներ չի նշել։
«Քիր Սթարմերը հրաժարական կներկայացնի Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնից», - սոցցանցում գրել է ԱՄՆ նախագահը՝ նշելով, որ վարչապետ Սթարմերը «լիովին ձախողվել է երկու շատ կարևոր հարցերում՝ միգրացիա և էներգետիկա»:
«Նրան մաղթում եմ ամենայն բարիք», - հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
Սթարմերի դիրքերը սասանող վտանգը հասունանում էր ամիսներ շարունակ։ Ուրբաթ օրը նրա մրցակից Էնդի Բուրնամը խորհրդարանում մանդատ ստացավ: Այդպես նա կարող է մարտահրավեր նետել վարչապետի առաջնորդությանը Լեյբորիստական կուսակցության ներսում։