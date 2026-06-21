Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սթարմերը հրաժարական կներկայացնի․ Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմեր, արխիվ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմեր, արխիվ

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարական կներկայացնի, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա ժամկետներ չի նշել։

«Քիր Սթարմերը հրաժարական կներկայացնի Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնից», - սոցցանցում գրել է ԱՄՆ նախագահը՝ նշելով, որ վարչապետ Սթարմերը «լիովին ձախողվել է երկու շատ կարևոր հարցերում՝ միգրացիա և էներգետիկա»:

«Նրան մաղթում եմ ամենայն բարիք», - հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։

Սթարմերի դիրքերը սասանող վտանգը հասունանում էր ամիսներ շարունակ։ Ուրբաթ օրը նրա մրցակից Էնդի Բուրնամը խորհրդարանում մանդատ ստացավ: Այդպես նա կարող է մարտահրավեր նետել վարչապետի առաջնորդությանը Լեյբորիստական կուսակցության ներսում։

XS
SM
MD
LG