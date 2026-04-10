Սթարմերն ու Թրամփը կարևորել են Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերականգնման ծրագրի մշակումը

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ: Նա նշել է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերականգնման ծրագիր մշակելու անհրաժեշտության մասին, հայտնում է Դաունինգ Սթրիթը։
«Նրանք համաձայնել են, որ այժմ, երբ հրադադար է հաստատվել և համաձայնություն է ձեռք բերվել նեղուցը բացելու վերաբերյալ, մենք գտնվում ենք լուծում գտնելու հաջորդ փուլում», - ասվում է հայտարարության մեջ:
Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Սթարմերը գտնվում էր Կատարում՝ տարածաշրջան կատարած եռօրյա այցի շրջանակներում։
«Առաջնորդները քննարկել են նավագնացության հնարավորինս արագ վերականգնման գործնական ծրագրի անհրաժեշտությունը», - նշված է հայտարարությունում։