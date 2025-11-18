Ստամբուլում հանդիպել են ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունները

ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի 23-րդ աշնանային նստաշրջանի շրջանակում Ստամբուլում այսօր կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունների հանդիպում՝ երկու երկրների խորհրդարանների նախագահների միջև մեկ ամիս առաջ Ժնևում ձեռք բերված պայմանավորվածության հիման վրա:
Ազգային ժողովի լրատվականի փոխանցմամբ՝ կողմերն ընդգծել են Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի դրական դերը և կարծիքներ են փոխանակել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ամրապնդմանն ուղղված հաջորդ քայլերի, ինչպես նաև գործընթացին երկու երկրներում խորհրդարանական աջակցության կարևորության վերաբերյալ:
Անդրադարձ է կատարվել նաև երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման գործում խորհրդարանների դերին: Երկուստեք շեշտվել է միջազգային կազմակերպություններում խորհրդարանականների միջև կառուցողական երկխոսության կարևորությունը, ասված է հաղորդագրությունում: