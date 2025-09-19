«Սպայկան» չի բացառում հոկտոմբերից դադարեցնել բերքի ընդունումը. գյուղացիները մտահոգ են

Հայաստանի ամենախոշոր արտահանող ընկերությունը՝ «Սպայկան» հայտարարում է՝ գյուղացիների բերքն ընդունում ու պահեստավորում է սառնարաններում, բայց քանի դեռ իրենց 100-ից ավելի բեռնատարները Ռուսաստանում շարունակում են արգելափակված մնալ, արտահանել չեն կարող: Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանը չի բացառում, որ հոկտեմբերից կդադարեցնեն բերքի ընդունումը:
«Երևի մինչև ամսվա վերջ մթերումը կշարունակվի, դրանից հետո եթե իրավիճակը չփոխվի, ու պահեստները հագեցած լինեն, մենք ստիպված կկանգնեցնենք», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց նա:
Արարատի մարզի մի քանի համայնքներում արտահանման համար սեփական բերքը «Սպայկային» հանձնող գյուղացիները նեղսրտած են՝ եթե բարձր գնով արտահանող այլ ընկերություն լիներ, գոնե նրանց հետ կհամագործակցեին, իսկ տեղական գործարանները ցածր գնով են ապրանքն ընդունում:
«Զավոդն ընդունում է 180 դրամ, «Սպայկան» տանում էր 220 դրամ, տարբերություն կա», - ասաց տեղացիներից մեկը:
«Սպայկայի» ներկայացուցիչը շարունակում է պնդել՝ ավելի քան 2 շաբաթ է՝ Ռուսաստան գործուղված իրենց իրավաբանները չեն կարողանում տեղի իրավապահներից պաշտոնական պատասխան ստանալ, թե ինչու են բեռնատարներն արգելափակվել: Կարեն Բաղդասարյանը հերքեց տեղեկությունները, թե Ռուսաստանում «Սպայկան» շուրջ 250 միլիոն դոլարով տուգանվել է՝ հարկերից խուսափելու համար: Իրենց էլ այլ լուրեր են հասել:
«Իրականությանը չի համապատասխանում, օֆիցիալ ոչ մի ծանուցում չենք ստացել որևէ քրեական կամ իրավական պրոցեսի հետ կապված: Ինչ որ կարողացել ենք պարզել, ռուսական ինչ-որ ընկերություն է, որը տարբեր երկրներից մթերումներ է անում, մեր ունեցած տեղեկություններով՝ իր հետ է կապված խնդիրը, որին փոխկապակցում են այլ ընկերությունների, որոնք ներկրումներ են արել Ռուսաստան, այսինքն՝ կոնկրետ մեր հետ չի կապված խնդիրը», - ասաց նա:
Արարատի մարզում «Ազատությանը» հանդիպած առաջին իսկ գյուղացին ասաց՝ արդեն 3 տարի է՝ հատընտիր ծիրան է հանձնում «Սպայկային», գոհ է, որովհետև, ինչպես նշեց, արտահանող միակ ընկերությունն է, որ բարձր գնով է ընդունում ապրանքը: Արմեն Անդրեասյանը գիտի, որ խնդիրները Ռուսաստանում են ծագել, հետևում է տեղական լուրերին, գիտի նաև, որ Հայաստանում էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները լռում են այս մասին, բայց վերևներում ծագած հարցերն, ասաց, իրեն չեն հետաքրքրում, ինքն իր բերքի տերն է:
«Այսօր ռուսը, Պուտինը ոնց ուզում է, նենց էլ դզում է, ի՞նչ ասես: Քաղաքական ինչ խնդիրներ են բարձրացնում, ինչի համար են զադերժկա անում, վերջապես լավ հլը վարորդներին հաշվի, տուն ունեն, ընտանիք, ո՞նց են անելու», - նշեց նա:
Վերին Արտաշատի խաղողագործները պատմեցին՝ այս տարի մթերման խնդիր չունեն, ավելին՝ պետությունը նաև սուբսիդավորում է, գործարանները բերքը հետ չեն ուղարկում, ընդունում են, խնդիրն արտահանման համար հատուկ աճեցված խաղողներն են, որ գործարանները չեն ընդունում այն գնով, որով «Սպայկան»:
«Մենք արտադրում ենք, ինքն էլ լավ գնով ընդունում է, դա ձեռք է տալիս: Շատերը եթե այսօր խաղող են մշակում, «Սպայկայի» հույսով են մշակում իրականում, կոպիտ ասած՝ մեր հաց ու ջուրն իրենցից է կախված: Եթե ֆինանսական խնդիրներ ունենա «Սպայկան», արտահանում չանի, խաղողագործությունը կմեռնի Հայաստանում, Սևանի սորտերի մասին է խոսքը», - նշեց խաղողագործներից մեկը:
Պաշտոնական տվյալներով՝ «Սպայկայի» մասնաբաժինը սեզոնից կախված կազմում է ընդհանուր արտահանման 60–70 տոկոսը, իսկ լոլիկի, վարունգի, ծաղկի ու խաղողի դեպքում՝ մինչև 90 տոկոս։
Երկրորդ շաբաթն է՝ Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի մեկնաբանում, արդյոք Ռուսաստանի գործընկերներից հետաքրքրվե՞լ են՝ ինչ խնդիր կա Հայաստանի խոշորագույն արտահանող և բեռնափոխադրող ընկերության՝ «Սպայկայի» հետ։
Մինչ այս, Մոսկվան նախազգուշացրել էր՝ Եվրամիության հետ սերտ համագործակցության դեպքում Հայաստանի նկատմամբ կարող է կիրառվել մաքսային այլ ռեժիմ։ Ռուսական կողմը չէր բացառել, որ արտոնյալ, անմաքս առևտուրը կարող է դադարեցվել։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն օրերս հայտարարել էր՝ Հայաստանի գյուղմթերքը հիմնականում սպառվում է ռուսական շուկայում, իսկ տարածաշրջանի մյուս երկրները դրա անհրաժեշտությունը չունեն, գոնե այդ ծավալներով: «Սպայկայից» պնդում են՝ այս հայտարարությունն իրենց հետ կապ չունի:
Մինչ գյուղացիները հստակություն են փնտրում, փորձագետներն ասում են՝ Հայաստանում իշխանությունը պետք է աջակցի, որ ստեղծվի առնվազն մի քանի լոգիստիկ կենտրոն՝ արտահանման հնարավորությունները դիվերսիֆիկացնելու համար: Դա, ըստ մասնագետների, կնվազեցնի գյուղացու կախվածությունը խոշոր մի քանի մատակարարներից և կնպաստի կայուն արտահանմանը։