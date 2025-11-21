Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սպարտակ Ղուկասյանը երկու ամսով կալանավորվեց

Սպարտակ Ղուկասյան, արխիվ
Սպարտակ Ղուկասյան, արխիվ

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին՝ Սպարտակ Ղուկասյանը կալանավորվեց երկու ամսով, «Ազատությանը» փոխանցեց փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը:

Սպարտակ Ղուկասյանը սեպտեմբերի 12-ից տնային կալանքի տակ էր՝ հարկադրանքի եղանակով շորթման մեղադրանքով, նրան երեկ ձերբակալել էին և կալանքի միջնորդություն ներկայացրել դատարան:

Ինչպես հայտնել էր փաստաբանը, «ըստ նախաքննական մարմնի՝ Հակակոռուպցիոն դատարանում Սպարտակ Ղուկասյանի և Վարդան Ղուկասյանի վերաբերյալ քրեական գործով դատական նիստից հետո իբր Սպարտակ Ղուկասյանը խուլիգանություն է կատարել, և լրատվամիջոցներով հրապարակված խոսակցություններ կան, որոնք վերագրում են Սպարտակ Ղուկասյանին և գտնում են, որ էդ արարքը խուլիգանություն է խմբի կազմում կատարված՝ զանգվածային լրատվական միջոցների օգտագործմամբ»:

Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ՝ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով՝ «մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանությունը»:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG