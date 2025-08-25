«Սուտ ո՞վ է խոսում՝ Գառնիկը, թե՞ Գևորգը». պատգամավորն ահազանգում է Լարսում հերթերի մասին, նախարարը՝ հակադարձում

ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանն ահազանգում է՝ հարյուրավոր հայկական բեռնատարներ են Լարսի ճանապարհին՝ հերթում կանգնած:
Ըստ պատգամավորի՝ վարորդներն ու տնտեսվարողներն են իրեն պատմել՝ ռուսական կողմը մանրակրկիտ ստուգում է իրենց ապրանքը՝ գյուղմթերքից մինչև պերլիտային ավազ, շշուկներ են լսել, թե բուսասանիտարիայի հետ կապված խնդիր կա, բայց պաշտոնական հստակ պատասխան չեն կարողանում ստանալ. «Շատ երկար հերթեր են գոյանում: Անկեղծ ասած, ինձ ասել են, որ հատկապես հայկական բեռնատարների հետ կապված կա լրջագույն խնդիր։ Ես նաև հիշեցնեմ ձեզ, որ ամիսներ առաջ նույն խնդիրը կար նաև ծաղիկի հետ, այնուհետև խնդիրներ առաջացան կոնյակի ու գազի հետ», - ասում է ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։
Բեռնափոխադրողներն ու վարորդներն ընդդիմադիր պատգամավորին նաև ասել են՝ ռուսական կողմի ստուգումներից զատ, վրացական կողմն էլ իր հերթին է արհեստական խցանումներ ստեղծում: Որպեսզի հատկապես գյուղմթերքը չփչանա, պատգամավորն ասում է. «Մարդիկ ստիպված են լինում գումարի դիմաց անցնել սահմանը»:
Մինչ ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, որ իրեն դիմած տնտեսվարողները, բեռանփոխադրողներն ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները նեղսրտում են, թե բեռնատարների մանրակրկիտ ստուգման ենթարկվելու պատճառով խոչընդոտվում է իրենց ապրանքի մուտքը Ռուսաստան ու միլիոնավոր դրամների վնասներ են կրում, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն իր ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում թվերով է արձագանքում ընդդիմադիր պատգամնավորին: Ըստ նախարարի՝ օգոստոսին Ռուսաստան է մտել 2,427 բեռնատար, կամ օրական միջինը՝ 101 բեռնատարից ավելի։ Այս տարվա հուլիսին էլ, ըստ նախարարի՝ Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 9.1%-ով՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Աճ է գրանցվել բոլոր հիմնական ճյուղերում: Պապոյանը նաև Դանիելյանին է դիմել՝ «Գառնիկ ջան, սուտ խոսելը լավ բան չէ»,- գրել է Էկոնոմիկայի նախարարը: Դանիելյանը հարցնում է. «Գևորգին հարցրեք՝ թիվ հրապարակե՞լ է, թե քանի բեռնատար է, որ չի անցել սահմանն ու հետ է եկել: Նույն Գևորգին հարցրեք՝ ինչքա՞ն բեռնատարի վարորդներ կան, որ սպասում են իրենց հերթին՝ փչացնող ապրանքներով, հիշեցնեմ: Ինձ զանգահարած բեռնատարի վարորդներն ասում են՝ մեկ շաբաթից ավելի է՝ ճանապարհին ենք և վերջնակետին չենք հասել: Հիմա Գևորգը գիտի՞, թե քանի բեռնատար է այնտեղ սպասում: Սուտ ո՞վ է խոսում Գառնիկը Դանիելյան, թե Գևորգը: Այդ թիվը մաքսատան աշխատողը կարող է ասել, ոչ թե Էկոնոմիկայի նախարարը», - ասաց պատգամավորը:
Էկոնոմիկայի նախարարը գրել է, թե մինչև այս պահը 4 բեռնատար է վերադարձել Լարսից: ՍԱՏՄ-ից, սակայն, տեղեկացանք, որ ոչ թե 4, այլ 15 մեքենա է ռուսական կողմը Լարսից հետ ուղարկել Հայաստան՝ ներմուծման կանոնները խախտելու պատճառաբանությամբ: