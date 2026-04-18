Սմբատ Լպուտյանին մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության օժանդակության և պաշտոնեական կեղծիքի համար

Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ, Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի հիմնադիր-տնօրեն Սմբատ Լպուտյանին մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության օժանդակության և պաշտոնեական կեղծիքի հոդվածներով, հայտնում է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը:
Մեղադրանքն առնչվում է Մանկավարժական համալսարանի շախմատի գիտահետազոտական կենտրոնին: Լպուտյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում:
Նա, ըստ Մանկավարժական համալսարանի կայքէջի, 2012 թվականից Շախմատի և սպորտի ամբիոնի վարիչն է:
Այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Սմբատ Լպուտյանին ձերբակալել էին, բայց նա ազատ է արձակվել բացակայելու արգելքով:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու, խարդախության, դրան օժանդակելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանքներով ձերբակալվել են Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտորը և մի շարք այլ աշխատակիցներ: Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում: