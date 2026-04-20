Սլովենացի լիբերալ Գոլոբը չկարողացավ կառավարություն ձևավորել

Սլովենիայի վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբը, որի կուսակցությունը անցած ամսվա խորհրդարանական ընտրություններում դժվարությամբ էր մեծամասնություն ստացել, այսօր հայտարարել է, որ չի կարողացել կոալիցիա ձևավորել։

Նրա այս հայտարարությունը հնարավորություն է ստեղծում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Յանեզ Յանշայի համար, որ հայտնի է որպես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի համակիր։

Վերջին ընտրություններում Գոլոբի լիբերալները ստացել էին 29 մանդատ, մինչդեռ Յանշայի պահպանողական կուսակցությունը՝ 28 տեղ 90 տեղանոց խորհրդարանում։

67-ամյա Յանշան նախկինում հրապարակայնորեն մերժել էր կոալիցիոն բանակցությունները։ Այսօր նա կրկին նշել է, որ չի շտապում կառավարություն ձևավորել։

Ըստ Սահմանադրության՝ նախագահ Նատաշա Պիրց Մուսարը պետք է վարչապետի թեկնածու առաջարկի խորհրդարանին ապրիլի 10-ին կայացած առաջին նիստից հետո 30 օրվա ընթացքում։ Եթե թեկնածուն չստանա մեծամասնություն, օրենքը նախատեսում է 10-օրյա ժամկետ՝ նոր թեկնածու առաջադրելու համար։

