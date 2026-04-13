Սլովակիայի և Չեխիայի վարչապետները շնորհավորել են Մագյարին

Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն շնորհավորել է Հունգարիայի նոր առաջնորդ Պետեր Մագյարին և առաջարկել «ինտենսիվ համագործակցություն» ընտրական խոշոր փոփոխությունից հետո։
Ֆիցոն, որը կարևոր հարցերում աջակցում էր գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, նշել է, որ Սլովակիան պատրաստ է սերտ հարաբերությունների նոր հունգարական կառավարության հետ։
Ֆիցոյի ղեկավարության ներքո Սլովակիան դարձել է Հունգարիայի մերձավոր դաշնակիցը․ երկու երկրները պահպանում են ջերմ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ և հակադրվում Եվրամիության պատժամիջոցներին Մոսկվայի դեմ։
Ֆիցոն նշել է, որ Հունգարիայի հետ էներգետիկ շահերի պաշտպանության համատեղ գործողությունները շարունակում են մնալ կառավարության նպատակներից։
Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշըի արձագանքը, մինչդեռ, զգուշավոր է։ Օրբանի դաշնակից Բաբիշը X հարթակում գրել է, որ հարգում է ընտրության արդյունքը, «միշտ կառուցողական կերպով կաշխատի այն մարդկանց հետ, ում ընտրում են ընտրողները»։
Ավելի վաղ Բաբիշը սոցիալական ցանցերում կոչ էր անում հունգարացիներին քվեարկել Օրբանի օգտին։
Ի տարբերություն նրա՝ Չեխիայի նախագահ, լիբերալ Պետր Պավելը հայտարարել է, որ Հունգարիայում ժողովրդավարությունը հաղթել է՝ ընդգծելով. «Սա լավ նորություն է Եվրոպայի համար»։