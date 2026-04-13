Տուսկը հույս ունի, որ Հունգարիան կարտահանձնի լեհ պաշտոնյաներին ընդդիմության հաղթանակից հետո

Հունգարիայում ընդդիմության հաղթանակից հետո Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հույս է հայտնել, որ Հունգարիայում քաղաքական ապաստան ստացած երկու լեհ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները կվերադարձվեն հայրենիք՝ արդարադատության առաջ կանգնելու համար։

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ապաստան էր տրամադրել Լեհաստանի արդարադատության նախկին նախարար Զբիգնև Զիոբրոին և նրա տեղակալ Մարչին Ռոմանովսկիին։ Զիոբրոն մեղադրվում է՝ հանցագործությունների զոհերին աջակցող հիմնադրամի միջոցների չարաշահման մեջ։ Ռոմանովսկին ևս մեղադրվում է պետական միջոցների չարաշահման մեջ։ Երկուսն էլ հերքում են իրենց մեղքը։

Ապրիլի 12-ին Հունգարիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է ընդդիմադիր առաջնորդ Պետեր Մագյարը՝ պարտության մատնելով երկիրը 16 տարի կառավարող Վիկտոր Օրբանին։



