Սիրիայի նախագահը հայտարարել է՝ փորձում է իր երկիրը հակամարտություններից հեռու պահել

Մերձավոր Արևելքում պատերազմի ֆոնին՝ Սիրիայի նախագահը հայտարարել է, որ փորձում է իր երկիրը հակամարտություններից հեռու պահել։ Ահմեդ ալ-Շարաան միաժամանակ ընդգծել է, որ իր կառավարությունը լավ հարաբերությունների մեջ է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։
«Մենք չափազանց ճշգրիտ ենք հաշվարկում մեր քայլերը և փորձում ենք Սիրիան ցանկացած հակամարտությունից հեռու պահել։ Կարևոր է հիշել, որ վերջին 15 տարիներին և դրանից առաջ էլ Սիրիան միշտ եղել է հակամարտությունների և բախումների հարթակ, սակայն այսօր այն ներդաշնակ հարաբերությունների մեջ է բոլոր հարևան երկրների հետ՝ թե՛ տարածաշրջանային, թե՛ միջազգային մակարդակում», - Դամասկոսի նախագահական պալատում՝ Իդ ալ-Ֆիթրի աղոթքից հետո ունեցած ելույթում ասել է նախագահը՝ ընդգծելով՝ Սիրիան «ամբողջական համերաշխություն է հայտնում արաբական պետություններին»։
Մերձավոր Արևելքում պատերազմը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ը և Իսրայել-ը փետրվարի 28-ին հարվածներ հասցրեցին Իրանին։ Հաջորդող Թեհրանի պատասխանը՝ թիրախավորելով Իսրայելը, ինչպես նաև Իրանը հարվածներ հասցրեց Պարսից ծոցի երկրներում էներգետիկ օբյեկտների և քաղաքացիական թիրախների վրա։
Պատերազմը տարածվել է նաև Սիրիայի հարևան Լիբանանում, որտեղ Իսրայելը լայնածավալ հարվածներ է հասցրել՝ ի պատասխան «Հեզբոլլա»-ի հարձակումների, ինչպես նաև Իրաքում, որտեղ օդային հարվածների են ենթարկվել Իրանի հետ կապ ունեցող զինված խմբավորումների բազաները։
Թեև Սիրիան երկար տարիներ եղել է միջազգային ուժերի մրցակցության հարթակ, այս պահին երկիրը դեռևս մնում է տարածաշրջանային սրման կենտրոնից որոշակի հեռավորության վրա։