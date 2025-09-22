Սիրիայի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 5-ին

Սիրիայում նախկին առաջնորդ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո առաջին խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան առաջիկա հոկտեմբերի 5-ին, հայտնում է SANA պետական լրատվական գործակալությունը՝ վկայակոչելով երկրի ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրությունը:
Շաբաթներ առաջ կառույցը հայտարարել էր, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ երկրի երեք նահանգներում քվեարկությունն անորոշ ժամանակով կհետաձգվի։ Առայժմ հստակ չէ՝ երեք նահանգները՝ Սուեյդան, ալ-Հասաքան և Ռաքքան ևս կմասնակցեն առաջիկա ընտրություններին։
Նոր և ընդլայնված խորհրդարանը, ըստ տեղական մամուլի, կունենա 210 անդամ, որոնցից մեկ երրորդը կնշանակվի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաայի կողմից։
Մոտ 23 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում Ասադի նախագահության օրոք խորհրդարանն ուներ ընդամենը 150 տեղ։