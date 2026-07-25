Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սիրիայում հանդիպել են Անտոնիու Գուտերեշն ու Ահմեդ ալ-Շարաան

Ավելացրեք մեզ Google-ում
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը, արխիվ
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը, արխիվ

Սիրայի նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաա ընդունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշին, հայտնում է SANA լրատվական գործակալությունը:

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Սիրիայի և Միավորված Ազգերի Կազմակերպության միջև մարդասիրական և զարգացման ոլորտներում համագործակցության խորացման, ինչպես նաև վերականգնման և վերակառուցման ջանքերին աջակցելու ուղիները։

Հանդիպմանը նաև ընդգծվել է Սիրիայի ինքնիշխանության, միասնության և տարածքային ամբողջականության հարգման կարևորությունը։

Սա ՄԱԿ-ի գործող գլխավոր քարտուղարի առաջին այցն է Սիրիա 2011-ին սկսված գրեթե 14-ամյա պատերազմից ի վեր։ 2024 թվականի վերջին տապալվեց նախկին առաջնորդ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը՝ ավարտելով 2011 թվականին սկսված պատերազմը։


XS
SM
MD
LG