Սիրիայում հանդիպել են Անտոնիու Գուտերեշն ու Ահմեդ ալ-Շարաան

Սիրայի նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաա ընդունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշին, հայտնում է SANA լրատվական գործակալությունը:
Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Սիրիայի և Միավորված Ազգերի Կազմակերպության միջև մարդասիրական և զարգացման ոլորտներում համագործակցության խորացման, ինչպես նաև վերականգնման և վերակառուցման ջանքերին աջակցելու ուղիները։
Հանդիպմանը նաև ընդգծվել է Սիրիայի ինքնիշխանության, միասնության և տարածքային ամբողջականության հարգման կարևորությունը։
Սա ՄԱԿ-ի գործող գլխավոր քարտուղարի առաջին այցն է Սիրիա 2011-ին սկսված գրեթե 14-ամյա պատերազմից ի վեր։ 2024 թվականի վերջին տապալվեց նախկին առաջնորդ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը՝ ավարտելով 2011 թվականին սկսված պատերազմը։