Պատերազմի սկզբից ի վեր շուրջ կես միլիոն ռուս զինծառայող է զոհվել ․ բրիտանական հետախուզություն

Շուրջ 500 հազար ռուս զինծառայող է զոհվել 2022-ին Ուկրաինա ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր, հաղորդել է Միացյալ Թագավորության հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյան:
«Քանի դեռ մենք անսասան ենք Ուկրաինային մեր աջակցության մեջ, Պուտինը մարտի դաշտում հետընթաց է ապրում. նոր հետախուզական տվյալները ցույց են տալիս, որ հակամարտության սկզբից ի վեր գրեթե կես միլիոն ռուս զինվոր է սպանվել», - հայտարարել է Միացյալ Թագավորության կառավարության հաղորդակցության կենտրոնակայանի (GCHQ) տնօրեն Անն Քիսթ-Բաթլերը։
Քիսթ-Բաթլերը վերահաստատել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության պնդումները, ըստ որոնց՝ Ռուսաստանը «անխնա թիրախավորում է կրիտիկական ենթակառուցվածքները, ժողովրդավարական գործընթացները, մատակարարման շղթաները և հանրային վստահությունը» թե՛ Մեծ Բրիտանիայում, թե՛ ամբողջ Եվրոպայում։
Ո՛չ ՌԴ-ն, ո՛չ Ուկրաինան մանրամասն տվյալներ չեն հանրայնացնում պատերազմում զոհված զինծառայողների թվերի մասին։
Վտարանդիության մեջ գործող ռուսական երկու լրատվամիջոցների՝ «Մեդիազոնա»-ի և «Մեդուզա»-ի կողմից ժառանգության գործերի հիման վրա իրականացված համատեղ հաշվարկի համաձայն՝ 2022 թվականից ի վեր զոհված ռուս զինվորների թիվը առնվազն 352 հազար է։
Ուկրաինական կողմի զոհերի թիվը, ըստ արևմտյան հաշվարկների, տատանվում է 500 հազարից 600 հազարի սահմաններում։