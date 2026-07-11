Շոգի պատճառով Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը և տեսարժան այլ վայրեր ավելի վաղ կփակվեն

Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմտյան 24 դեպարտամենտում անտանելի շոգի պատճառով հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր՝ կարմիր մակարդակ, որն առնչվում է ավելի քան 22 միլիոն բնակչի։
Շոգի հերթական ալիքի պատճառով, որը պատել է Արևմտյան Եվրոպան, հանգստյան օրերին Փարիզի Էյֆելյան աշտարակն ու Լուվրի թանգարանը սովորականից շուտ են փակվում։
Էյֆելյան աշտարակի վարչակազմը հայտնել է, որ բացառության կարգով այն շաբաթ և կիրակի օրերին կփակվի ժամը 16:00-ին՝ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում գրանցված բարձր ջերմաստիճանի պատճառով։ Նույն ժամին մինչև երկուշաբթի ներառյալ կդադարեցնի աշխատանքը նաև Լուվրի թանգարանը։
Երկրի շրջանների մեծ մասում սպասվում է 35–38°C օդի ջերմաստիճան, իսկ Բուրգունդիայից մինչև Պեյ-դը-լա-Լուար տարածաշրջաններում կանխատեսվում է մինչև 39°C շոգ։
Երկրի մնացած տարածքի մեծ մասում շարունակում է գործել վտանգի նարնջագույն մակարդակը։
Սա մայիսից ի վեր Ֆրանսիան ընդգրկած ուժեղ շոգի արդեն երրորդ ալիքն է։