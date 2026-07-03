Ֆրանսիայի հարավում անտառային հրդեհներ են․ մոտ 3 հազար մարդ է տարհանվել

Ֆրանսիայի հարավում և հարավ-արևմուտքում մի քանի խոշոր անտառային հրդեհներ են բռնկվել։ Դրանցից մեկի պատճառով մոտ 3 հազար մարդ է տարհանվել, հայտնում է AFP-ն։
Կրակը ոչնչացրել է տասնյակ ավտոտնակներ ու փոքրիկ ամառանոցներ։ Մի այլ հրդեհի հետևանքով այրվել է մոտ 9 քառակուսի կիլոմետր բուսածածկ տարածք։
Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավվել են հարյուրավոր հրշեջներ, տեխնիկա և ինքնաթիռներ։ Աշխատանքները բարդացնում է ուժեղ քամին։
Ֆրանսիայի վարչապետի խոսքով՝ հրդեհները սկսվել են սպասվածից շուտ՝ երկարատև շոգի և երաշտի հետևանքով։