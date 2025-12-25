««Շողակաթին» եթերից զրկելը ցույց է տալիս՝ թիրախը Հայ Առաքելական եկեղեցին է». իրավապաշտպան

Մայր Աթոռի «Շողակաթ»-ի դեմ իշխող ուժի պայքարը հանգուցալուծվում է: Կառավարության որոշումն արդեն կա, լուծարում են հոգևոր-մշակութային ալիքը, որով հեռարձակվում է «Շողակաթը»:
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կասկած չունի հոգևոր-մշակութային ալիքը եթերից զրկելու որոշումը իր ձևակերպմամբ՝ «եկեղեցու դեմ Փաշինյանի ասապտակության շրջանակում է»:
««Շողակաթի» դեմ պայքարը ևս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու այն հանգամանքը, որ սա անձի դեմ ուղղված գործընթաց չէր, սա համակարգված, մտածված, կանոնակարգված, ուղղորդվող գործողություներ էին Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ», - ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը:
Հեռուստաընկերության դեմ ՔՊ-ականները սկսեցին խոսել 2024-ից, երբ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ սրբազանը Փաշինյանին հեռացնելու նպատակով շարժում սկսեց:
ՔՊ-ականներից Արսեն Թորոսյանն Ազգային ժողովում ուղիղ առաջարկեց՝ փակել «Շողակաթն» ու այդ գումարը տալ Հանրային հեռուստաընկերությանը:
Հետո նրա թիմակիցներ Սիսակ Գաբրիելյանն ու Թագուհի Ղազարյանը գործի անցան: Օրենքի նախագիծ գրեցին, թե կրթական, մշակութային ծրագրերի դիտումները ցածր են, ալիքի հեռարձակման համար պետբյուջեից հատկացվող գումարը վատնում է: Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն այս պնդումները որակել էր մերկապարանոց, իսկ բուն նպատակը՝ հաշվեհարդար Մայր Աթոռից:
«Այո, սա ուղղված է Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ, թիրախավորված պայքարի ասպատակության շրջանակում», - ասում է Լիլիթ Գալստյանը:
Իշխանական պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը շեշտում է.- «Ինչ վերաբերում է պետության դեմ եկեղեցու ասպատակությանը, ես դա չեմ մեկնաբանի»:
Պետական միջոցների հաշվին հեռարձակվում են Հանրային հեռուստաընկերությունը, լրատվական ալիքն ու հոգևոր-մշակութային, կրթական «Շողակաթը»: Կառավարության որոշմամբ հոգևոր-կրթական ալիքն էլ չի լինի:
«Անգամ, եթե լիներ ցուցանիշներ, անգամ, եթե դա իսկապես ցածր դիտելիություն ունեցող ալիք լիներ, երբ խոսքը գնում է քո ինքնության պահպանման էլեմենտների մասին, հնարավորությունների, գործիքակազմերի մասին, այո, դու պետք է կարողանաս ներդնես, դու որպես պետություն պետք է կարողանաս ներդնես ամեն հարթակում, ամեն վայրում, ամեն միջոց, ամեն գործիք պետք է սատարես, որպեսզի կարողանաս քո ինքնությունը մի փոքր դետալով ավելացնել», - ընդգծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը:
Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը հենց սկզբից էր դեմ ՔՊ-ականների ծրագրին: Խորհրդի մասնագիտական հիմնավորումը իշխանությունը հաշվի չառավ:
«Ես ուրախ եմ, որ հանրային հեռարձակողի խորհուրդը իր բացասական կարծիքը հայտնել է այս նախաձեռնությանը և ճիշտ հիմնավորումներով», - շեշտում է հեռուստաընկերության տնօրեն Մանյա Ղազարյանը:
Փաշինյանի թիմակիցների այս քայլի քաղաքական դրդապատճառների մասին «Շողակաթ»-ի տնօրենը չէր ցանկացել խոսել: Ի՞նչ են անելու, հոգևոր-մշակութային ծրագրերի թողարկումը շարունակելո՞ւ են ու ի՞նչ ճանապարհով, այսօր «Շողակաթ»-ից ճշտել չհաջողվեց: Կառավարության այսօրվա օրակարգում Հայ Առաքելական եկեղեցուն առնչվող մի նախագիծ էլ կար: Այսուհետ համայնքային ու պետական հողերը Մայր Աթոռին եկեղեցիների շինարարության ու սպասարկման համար տրամադրել ոչ թե անհատույց սեփականության իրավունքով, այլ միայն անհատույց օգտագործման իրավունքով։