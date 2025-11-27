Մատչելիության հղումներ

Հայաստան

«Շնչելու ձև էլ չկար, խեղդվում էինք». ինչ են պատմում Դիլիջանում հրդեհի մասին

«Ազատությունն» այսօր այցելել է «Լեռնային Հայաստան» առողջարանի հարակից հատված, որտեղ տեղակայված է այս օրերի ընթացքում Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատանքային շտաբը։

«Ազատության» թղթակցի հաղորդմամբ՝ այսօր իրավիճակն ավելի հանդարտ է:

Այսօր ավելի վաղ ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը հաղորդեց՝ «Նոյեմբերի 27-ի՝ ժամը 08:00-ի դրությամբ Դիլիջանի ոլորանների և «Լեռնային Հայաստան» առողջարանի մոտակա անտառային հատվածներում բռնկված հրդեհները ամբողջությամբ մեկուսացված են»:

«Ազատությունը» Դիլիջանի Թախտա կոչվող թաղամասում զրուցել է բնակիչների հետ, նրանց խոսքով. «Ծուխը զգացվում է, մոխիրն էլ եկել, լցվել էր էստեղ, առավոտը որ վեր կացանք, ամբողջը մոխիր էր, ծուխն էլ էսօր է քաշվել, շնչելուց ձև էլ չկար, խեղդվում էինք, որովհետև չորս կողմը բռնած էր»:

Իրավապահները հրդեհի պատճառների մասին դեռ չեն հաղորդել:

Մանրամասները՝ տեսանյութում.

