Շահին Մուստաֆաևը Թեհրանում է

Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը ժամանել է Իրան, հաղորդում է ադրբեջանական APA գործակալությունը։
Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ երեկ երեկոյան Մուստաֆաևի գլխավորած պատվիրակության անդամներին ընդունել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։
«Հանդիպման ընթացքում կողմերը ընդգծել են, որ իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են՝ երկու երկրների ղեկավարների կամքի և ուշադրության շնորհիվ»,-հաղորդում է APA-ն։
Կողմերն, ըստ հաղորդագրության, պայմանավորվել են «ընդլայնել երկկողմ համագործակցությունը և շարունակել կյանքի կոչել համատեղ իրանա-ադրբեջանական ծրագրերը»։
Նախօրեին Մուստաֆաևին ընդունել է նաև Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին։