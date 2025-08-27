Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սառեցվել են յոթ վրացական ՀԿ-ների հաշվեհամարները

Դատարան Թբիլիսիում, արխիվ
Դատարան Թբիլիսիում, արխիվ

Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր սառեցրել է Վրաստանում գործող յոթ հասարակական կազմակերպությունների հաշվեհամարները։

«Դատական վճռի կայացման պատճառը այդ կազմակերպությունների կողմից 2024-ին կազմակերպված բողոքի ակցիաների ֆինանսավորումն է»,- հայտարարել է Վրաստանի Գլխավոր դատախազությունը։

Գերատեսչությունը հավելել է, որ արմատական ընդդիմադիր կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներն անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին «զանգվածային անհնազանդության և իշխանություններին չենթարկվելու բացահայտ կոչեր էին հնչեցնում»:

Դատախազության պնդմամբ՝ հասարակական յոթ կազմակերպությունների հաշվեհամարները սառեցվել են Վրաստանի սահմանադական կարգի և ազգային անվտանգության դեմ ուղղված գործողությունների ֆինանսավորման նպատակով միջոցների հավաքագրման փաստերի հետաքննության շրջանակներում։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG