Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սաուդյան Արաբիայում ուղղաթիռի վթարից 14 զոհ կա

Ռաս Թանուրայի նավթավերամշակման գործարանը
Ռաս Թանուրայի նավթավերամշակման գործարանը

Սաուդյան Արաբիայի արևելյան ափին գտնվող Ռաս Թանուրա քաղաքում երկրի նավթային հսկա Aramco-ին պատկանող ուղղաթիռ է կործանվել, զոհվել է 14 մարդ, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով սաուդյան պետական լրատվամիջոցին։ Վթարի պատճառներն առայժմ անհայտ են։

Aramco-ն ուրբաթ օրն էր վերսկսել չվերամշակված նավթի բեռնափոխադրումները Ռաս Թանուրայից։ Դրանք շուրջ չորս ամսով դադարեցվել էին։

«Համապատասխան իշխանությունների մասնակցությամբ հետաքննություն է ընթանում՝ պարզելու ուղղաթիռի կործանման պատճառները», - փոխանցել են պետական լրատվամիջոցից։

Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև պատերազմը դադարեցնելու շրջանակային համաձայնագրին ընդառաջ Մերձավոր Արևելքի արտադրողները, այդ թվում՝ աշխարհում նավթամթերքի խոշորագույն արտահանող Սաուդյան Արաբիան ավելացրել էին նավթի և գազի արդյունահանումն ու արտահանումը։

XS
SM
MD
LG