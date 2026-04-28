Սամվել Կարապետյանի թիմակից Արթուր Ավանեսյանը 2 ամսով կալանավորվեց

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն երկու ամսով կալանավորել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անվտանգության հարցերով թիմի ղեկավար, արցախյան պատերազմների մասնակից, Կանդազ մականվամբ հայտնի Արթուր Ավանեսյանին:
Նախօրեին հաղորդվեց, որ Հակակոռուպցիոնը ձերբակալել, ապա մեղադրանք է առաջադրել ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունից Արթուր Ավանեսյանին: Նախկին հետախույզը մեղադրվում է ընտրակաշառքի հոդվածով:
Մինչ քննիչները պնդում են, թե տվյալներ ունեն, որ գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժի համակիրը իրենց օգտին քվեարկելու դիմաց ընտրողներին խոստացել է աշխատանքի ընդունել, «Ուժեղ Հայաստան»-ից հայտնում են, որ Արթուր Ավանեսյանը մեղքը չի ընդունում: