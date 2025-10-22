Սախարովի մրցանակ՝ բանտում գտնվող բելառուս և վրացի լրագրողներ Անջեյ Պոչոբուտին և Մզիա Ամագլոբելիին

Խորհրդային գիտնական, այլախոհ, իրավապաշտպան, Նոբելյան Խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Անդրեյ Սախարովի անվան այս տարվա «Մտքի ազատության» մրցանակը Եվրախորհրդարանը շնորհեց երկու լրագրողների՝ լեհ-բելառուս Անջեյ Պոչոբուտին և վրացի Մզիա Ամագլոբելիին, երկուսն էլ ներկայումս բանտում են՝ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ իրենց աշխատանքի լուսաբանման հետ կապված մեղադրանքներով։
«Այս տարվա «Մտքի ազատության համար Սախարովի մրցանակը» շնորհելով Բելառուսից Անջեյ Պոչոբուտին և Վրաստանից Մզիա Ամագլոբելիին՝ մենք պատվում ենք երկու լրագրողների, որոնց քաջությունը փարոսի պես լուսավորում է բոլոր նրանց, ովքեր հրաժարվում են լռել: Երկուսն էլ ծանր գին են վճարել իշխանությանը ճշմարտությունն ասելու համար՝ դառնալով ազատության և ժողովրդավարության համար պայքարի խորհրդանիշներ: Խորհրդարանը նրանց և բոլոր նրանց կողքին է, ովքեր շարունակում են պահանջել ազատություն»,- ասել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան:
Անջեյ Պոչոբուտը Բելառուսում բնակվող լեհական փոքրամասնության ներկայացուցիչ լրագրող բլոգեր է, հայտնի է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի քննադատությամբ, ինչ համար բազմիցս ձերբակալվել է։ 2021 թվականին ձերբակալվելուց հետո նա դատապարտվել է ութ տարվա ազատազրկման՝ ուղղիչ գաղութում։ Ըստ Եվրախորհրդարանի կայքի հրապարակման՝ նրա ներկայիս վիճակը անհայտ է, և ընտանիքին արգելված է տեսակցությունը։ Խորհրդարանը կոչ է արել լրագրողին անհապաղ ազատ արձակել։
Վրացի լրագրող, առցանց լրատվամիջոցների տնօրեն Մզիա Ամագլոբելին ձերբակալվել է այս տարի՝ կառավարության դեմ բողոքի ցույցին մասնակցելու համար և երկու տարվա ազատազրկման դատապարտվել՝ քաղաքական դրդապատճառներով մեղադրանքներով։
Անկախությունից ի վեր Վրաստանի առաջին կին քաղբանտարկյալը, որ պայքարում է խոսքի ազատության համար, 2024 թվականի հոկտեմբերի ընտրություններից հետո «Վրացական երազանքի» ռեժիմի ընդդիմախոսն է, Վրաստանի ժողովրդավարամետ բողոքի շարժման խորհրդանիշն է։
1988 թվականից ի վեր, մտքի ազատության համար ամենամյա Սախարովի մրցանակը ճանաչում է մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները պաշտպանող անհատներին և կազմակերպություններին։ Խորհրդային ֆիզիկոս և քաղաքական այլախոհ Անդրեյ Սախարովի անունով կոչված մրցանակը ներառում է 50,000 եվրոյի չափով պարգև։
Դեկտեմբերի 6-ին Ստրասբուրգում տեղի կունենա Սախարովի անվան մրցանակի շնորհման արարողությունը։