Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

«Սահմանված է եղել քվոտա, ու դա էլ գործել է». ՔՊ նոր վարչությունում Սասուն Միքայելյանը չի լինի

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համագումարը, Երևան, 20-ը սեպտեմբերի, 2025թ.
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համագումարը, Երևան, 20-ը սեպտեմբերի, 2025թ.

Չնայած ՔՊ-ական Սասուն Միքայլելյանը կուսակցության վարչության ընտրություններին պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանից ավելի շատ ձայներ է ստացել, միևնույն է՝ «Քաղաքացիական պայմանագրի» ղեկավար մարմնի նոր կազմում չի լինելու:

Կուսակցության սահմանած քվոտայով վարչության անդամներից առնվազն 5-ը պետք է լինեն հակառակ սեռի ներկայացուցիչներ, այս դեպքում 416 քվե ստացած Սասուն Միքայելյանի փոխարեն նախապատվությունը տրվել է 405 ձայն ստացած Արուսյակ Մանավազյանին:

«Սահմանված է եղել քվոտա, բնականաբար, ու դա էլ գործել է», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը:

Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանից, որ «Քաղաքացիական պայմանագրի» հնաբնակներից է, իր չընտրվելու վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց:

Բացի Միքայելյանից, չեն ընտրվել նաև Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն ու Վաղարշակ Հակոբյանը: Գործող վարչության մյուս՝ 11 անդամները վերընտրվեցին:

«24-ժամյա ժամկետ է եղել բողոքարկման, լրացել է, որևէ դիմում չենք ունեցել, որովհետև նաև էնտեղ տեղում մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել, տեսնելու, հաշվարկին միանալու: Մի խոսքով, ոչ մեկը չի բողոքարկել», - ասաց Ալխաս Ղազարյանը:

Նախորդ համաժողովին, սակայն, հենց բողոքարկումից հետո էր պարզվել, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը և այն ժամանակ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը Արսեն Թորոսյանից և Արմեն Փամբուխչյանից քիչ ձայն էին ստացել: Եվ վերահաշվարկի արդյունքում վարչության անդամ դարձան Թորոսյանն ու Փամբուխչյանը: Այս անգամ արդեն Հայկ Կոնջորյանը վերընտրվեց, ընդ որում՝ ամենաշատ քվե ստացածների հնգյակում է: Նրանից շատ ձայներ ստացել են կուսակցության վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը, Գևորգ Պապոյանը, Վահագն Ալեքսանյանն ու Սուրեն Պապիկյանը:

«Թե՛ Կոնջորյանի ձայներն են շատ բարձր ստացվել, թե՛ պարոն Թորոսյանի ձայներն են շատ բարձր, ինչի՞ արդյունքում՝ որովհետև վերանայել են իրեց գործողության ընթացքը, կարծում եմ, և ավելի շատ ժամանակ են տրամադրել կուսակցության ինստիտուցիոնալ կայացման, զարգացման և այլ հարցերի», - ընդգծեց Ալխաս Ղազարյանը:

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG