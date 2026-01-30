Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը վերսկսել է նիստերը

Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նիստ, արխիվային լուսանկար
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նիստ, արխիվային լուսանկար

Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը վերսկսել է նիստերը, դրանք արդեն ամեն շաբաթ կանցկացվեն: Խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանն «Ազատությանը» հայտնեց, որ այսօրվա նիստում քննարկելու են անձնական տվյալների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր:

Անկախության հռչակագրի հարցը կա՞ օրակարգում. Իոաննիսյանն ասաց՝ դեռ ոչ:

Սահմանադրությունից Անկախության հռչակագիրը հանելը հայ - ադրբեջանական պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմանն է, Ադրբեջանը տեքստում իր նկատմամբ տարածքային պահանջ է տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակման պատճառով: Հայաստանի իշխանությունները հերքում են, թե Սահմանադրությունը փոխում են Բաքվի պահանջով, վարչապետի պնդմամբ՝ գործող Սահմանադրությունը լեգիտիմության պակաս ունի:

Ավելի վաղ արդարադատության նախարարն ասել էր, որ նոր Սահմանադրության տեքստը պետք է պատրաստ լինի մարտին՝ այսինքն մեկ ամսից:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Վարչապետի դիրքորոշումը չենք կարող հաշվի չառնել. փոխնախարարը՝ Սահմանադրության նախաբանից հռչակագրին հղումը հանելու մասին

Վարչապետի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նիստը

Սահմանադրության նոր տեքստը պետք է պատրաստ լինի մարտ ամսին․ Սրբուհի Գալյան

«Մանիպուլյացիա». Մարուքյանը՝ Սահմանադրության նախագծում կայուն մեծամասնությամբ խորհրդարան ձևավորելու սկզբունքից հրաժարվելու որոշման մասին

Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն ակտիվացել է. ինչ հարցեր են քննարկվել այսօրվա նիստում

«Ալիևի տնային աշխատանքը ես չեմ կատարի». Սահմանադրական բարեփոխումները դեռ չեն հասել Մայր օրենքի նախաբանին
XS
SM
MD
LG