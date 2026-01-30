Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը վերսկսել է նիստերը, դրանք արդեն ամեն շաբաթ կանցկացվեն: Խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանն «Ազատությանը» հայտնեց, որ այսօրվա նիստում քննարկելու են անձնական տվյալների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր:
Անկախության հռչակագրի հարցը կա՞ օրակարգում. Իոաննիսյանն ասաց՝ դեռ ոչ:
Սահմանադրությունից Անկախության հռչակագիրը հանելը հայ - ադրբեջանական պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմանն է, Ադրբեջանը տեքստում իր նկատմամբ տարածքային պահանջ է տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակման պատճառով: Հայաստանի իշխանությունները հերքում են, թե Սահմանադրությունը փոխում են Բաքվի պահանջով, վարչապետի պնդմամբ՝ գործող Սահմանադրությունը լեգիտիմության պակաս ունի:
Ավելի վաղ արդարադատության նախարարն ասել էր, որ նոր Սահմանադրության տեքստը պետք է պատրաստ լինի մարտին՝ այսինքն մեկ ամսից: