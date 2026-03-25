Ռուսաստանը Ուկրաինայի հարցով շարունակում է կապի մեջ լինել ԱՄՆ-ի հետ

Russia's President Putin meets with Togo's President of the Council of Ministers Gnassingbe at the Kremlin
Russia's President Putin meets with Togo's President of the Council of Ministers Gnassingbe at the Kremlin

«Ռուսաստանը կապի մեջ է Միացյալ Նահանգների հետ Ուկրաինայի հակամարտության հնարավոր կարգավորման հարցով և հույս ունի, որ Վաշինգտոնը կշարունակի միջնորդական ջանքերը», այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։

Շաբաթավերջին Ֆլորիդայում Վաշինգտոնն ու Կիևը բանակցություններ են վարել: Ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններից հետո՝ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր՝ կան նշաններ, որ կարող է տեղի ունենալ գերիների փոխանակում:

Բանակցություններին Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ներկա չեն եղել: Ամերիկյան կողմից ներկա են եղել նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և նախագահի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները:

Զելենսկին չի հստակեցրել, թե արդյոք կշարունակվեն բանակցությունները, երբ և որտեղ դրանք կարող են տեղի ունենալ և ինչ ձևաչափով:


