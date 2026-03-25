Ռուսաստանը Ուկրաինայի հարցով շարունակում է կապի մեջ լինել ԱՄՆ-ի հետ

«Ռուսաստանը կապի մեջ է Միացյալ Նահանգների հետ Ուկրաինայի հակամարտության հնարավոր կարգավորման հարցով և հույս ունի, որ Վաշինգտոնը կշարունակի միջնորդական ջանքերը», այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Շաբաթավերջին Ֆլորիդայում Վաշինգտոնն ու Կիևը բանակցություններ են վարել: Ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններից հետո՝ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր՝ կան նշաններ, որ կարող է տեղի ունենալ գերիների փոխանակում:
Բանակցություններին Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ներկա չեն եղել: Ամերիկյան կողմից ներկա են եղել նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և նախագահի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները:
Զելենսկին չի հստակեցրել, թե արդյոք կշարունակվեն բանակցությունները, երբ և որտեղ դրանք կարող են տեղի ունենալ և ինչ ձևաչափով: