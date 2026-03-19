Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսաստանը կշարունակի Ուկրաինայի հետ համագործակցել գերիների փոխանակման հարցով. Պեսկով

Մոսկվայի և Կիևի միջև Վաշինգտոնի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները ընդհատվել են, «Իզվեստիա»-ին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը:

Բանակցությունների հաջորդ փուլի ամսաթիվը և վայրը դեռևս որոշված չեն, պարզաբանել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։

Պեսկովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի Ուկրաինայի հետ համագործակցել գերիների փոխանակման և զոհված զինծառայողների մարմինների հարցերով:

Նախորդ ամիս Ժնևում անցկացված եռակողմ բանակցություններից հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր՝ բանակցությունների արդյունքում գրեթե համաձայնեցրել են հրադադարի մեխանիզմը, սակայն տարածքների շուրջ դեռ համաձայնություն չկա։

Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև անցկացված բանակցություններից հետո Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ռազմական հարցերի շուրջ կողմերն առաջընթաց են գրանցել, սակայն հրադադարի մեխանիզմի շուրջ գրեթե ձեռք բերված պայմանավորվածությունը պահանջում է նաև քաղաքական որոշումներ, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն։



XS
SM
MD
LG