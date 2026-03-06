Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ռազմագերիներ են փոխանակել

Ռուսաստանն ու Ուկրաինան փոխանակեցին ռազմագերիներին, յուրաքանչյուր կողմը՝ 300 ռազմագերի։ Լուրը հաստատում են երկու կողմերը։
Սա փոխանակման երկրորդ փուլն է, այն համաձայնեցվել էր անցյալ ամիս Ժնևի եռակողմ բանակցությունների ընթացքում, որին մասնակցել է Միացյալ Նահանգները։
«Ուկրաինայի պաշտպաններից ևս 300-ը վերադարձել են ռուսական գերությունից», - սոցիալական ցանցերում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ հավելելով, որ նրանց թվում երկու քաղաքացիական անձ է եղել։
Նա լուսանկարներ է հրապարակել, որոնցում երևում են զինվորները, որոնք դուրս են գալիս ավտոբուսներից՝ ծածանելով Ուկրաինայի դրոշը։