Ռուսաստանը Կուբայի ջրերում տեղի ունեցած միջադեպը «ԱՄՆ-ի կողմից ագրեսիվ սադրանք» է որակել

Կուբայի ափերի մոտ մոտորանավով տեղի ունեցած միջադեպը «Միացյալ Նահանգների կողմից ագրեսիվ սադրանք» է, որը նպատակ ունի սրել իրավիճակը և հակամարտություն հրահրել, պետական ՏԱՍՍ գործակալության փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան:
Կուբայի կառավարությունը հայտարարել էր, որ չորեքշաբթի օրը մոտորանավը մտել է երկրի ջրային տարածք: Նավի վրա գտնվողները կրակ են բացել մոտեցող կուբացի սահմանապահների վրա, որոնք էլ պատասխան կրակ են բացել: Կուբայի ջրեր մտած մոտորանավի վրա գտնվողներից չորսը սպանվել են, վեցը՝ վիրավորվել։
Կուբայի Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ խումբը կազմված էր կառավարության դեմ հանդես եկող կուբացիներից, որոնցից մի քանիսը նախկինում հետախուզվում էին հարձակումներ պլանավորելու համար։ Նրանք եկել էին Միացյալ Նահանգներից՝ հագնված քողարկման հագուստով և զինված ինքնաձիգներով, ատրճանակներով, ինքնաշեն պայթուցիկներով, բալիստիկ բաճկոններով և հեռադիտակային նշանոցներով, հայտնել է Կուբան։