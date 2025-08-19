Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանը Կիևին է հանձնել ևս 1000 ուկրաինացի զինվորների մարմիններ

Ռուսաստանը վերադարձրել է ուկրաինացի 1000 զինվորների մարմիններ, որոնցից հինգը մահացել են գերության մեջ գտնվելու ժամանակ, հաղորդում է AFP-ին:

Ռուսաստանցի պաշտոնյան հայտնել է, որ Ուկրաինան դրա դիմաց վերադարձրել է 19 ռուս զինվորի մարմին: Մարմինների փոխանակումն իրականացվել է Ստամբուլում երկու կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն, հայտարարել է Մոսկվայի գլխավոր բանագնաց Վլադիմիր Մեդինսկին։

