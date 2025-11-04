Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Պոկրովսկում և Կուպյանսկում սեղմում է ուկրաինական զորքերի շուրջ օղակը

Ռուսաստանը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր զորքերը սեղմում են ուկրաինական զորքերի շրջափակման օղակը Պոկրովսկ քաղաքում: Պոկրովսկը տրանսպորտային և լոգիստիկ հանգույց է, որը ռուսական կողմը փորձում է գրավել ավելի քան մեկ տարի:
Քաղաքի ավերված փողոցներում շարունակվող ծանր մարտերի ֆոնին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, որ իր զինվորները մաքրել են 35 շենք ուկրաինական ստորաբաժանումներից։
Նախարարությունը նաև հաղորդել է, որ ռուսական ուժերը սեղմում են շրջափակված ուկրաինական զորքերին Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի մերձակայքում։
Անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում ստուգել ռազմական գործողությունների վայրերից ստացված հաղորդագրությունները:
Ուկրաինան հերքում է, որ իր զորքերը շրջապատված են երկու վայրերում։
Ուկրաինայի զինվորականները հայտարարել են, որ ռուսական զորքերը որևէ շրջան ամբողջությամբ չեն վերահսկում: