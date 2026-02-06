Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ը համաձայն են, որ անհրաժեշտ է վերսկսել միջուկային բանակցությունները. Պեսկով

Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները համաձայն են, որ անհրաժեշտ է վերսկսել միջուկային բանակցությունները, հայտարարել է Կրեմլը՝ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջուկային զինանոցները սահմանափակող պայմանագրի՝ New Start-ի գործողության ժամկետի ավարտից հետո։

«Կա փոխըմբռնում, և սա քննարկվել է նաև Աբու Դաբիում, որ երկու կողմերն էլ կգործեն պատասխանատու կերպով և կճանաչեն այս հարցի շուրջ բանակցությունները հնարավորինս շուտ սկսելու անհրաժեշտությունը», - ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։

New START-ը, որը սահմանափակում էր Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջուկային կարողությունները, ստորագրվել էր նախկին նախագահներ Բարաք Օբամայի և Դմիտրի Մեդվեդևի միջև Պրահայում 2010-ին:

ԱՄՆ գործող նախագահը հայտարարել է, որ այն վատ բանակցված փաստաթուղթ էր: «Այն երկարաձգելու փոխարեն մենք պետք է մեր միջուկային փորձագետներին ստիպենք աշխատել նոր, բարելավված և արդիականացված պայմանագրի վրա, որը կարող է երկար գործել ապագայում»,- հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։

Վաշինգտոնը, մասնավորապես, պնդում է, որ նոր համաձայնագրում պետք է լինի նաև Չինաստանը։


