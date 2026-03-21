Ռուսաստանը դատապարտում է Իրանի Նաթանզի օբյեկտի վրա հարձակումը

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է շաբաթ օրը Իրանի Նաթանզի ուրանի հարստացման օբյեկտի վրա տեղի ունեցած հարձակումը։
«Սա միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է», - հայտարարությունում նշել է նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Իրանն այսօր հաղորդեց, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը շաբաթ առավոտյան հարձակում են սկսել Նաթանզի ուրանի հարստացման օբյեկտի վրա:
հաղորդում է իրանական «Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը հայտնեց, որ ռադիոակտիվ նյութերի արտահոսք տեղի չի ունեցել, և տարածքի մոտակայքում գտնվող բնակիչները վտանգի տակ չեն եղել:
Իրանը տեղեկացրել է Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալությանը, որ Նաթանզի միջուկային հարստացման օբյեկտը շաբաթ օրը հարձակման է ենթարկվել, ասվում է գործակալության X-ում հրապարակված գրառման մեջ։