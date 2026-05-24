Ռուսաստանը «Օրեշնիկ»-ով հարվածել է Ուկրաինային. Զելենսկի

Ռուսաստանը «Օրեշնիկ» գերձայնային բալիստիկ հրթիռով հարվածել է Ուկրաինայի Կիևի մարզի Բիլա Ցերկվա քաղաքին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:
Զելենսկին հայտնել է, որ Ռուսաստանը հարձակման ընթացքում արձակել է 600 անօդաչու թռչող սարք և 90 հրթիռ, վիրավորվել է առնվազն 83 մարդ:
Ուկրաինական կողմն այսօր հաղորդեց, որ գիշերը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում և հարակից շրջանում ռուսական հարձակման հետևանքով չորս մարդ է զոհվել:
Նախօրեին հաղորդվեց, որ Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Ռուսաստանի կողմից օկուպացված քաղաքի քոլեջի վրա ուկրաինական օդուժի հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի: Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դատապարտել էր Ստարոբիլսկի քոլեջի հանրակացարանի վրա հինգշաբթիից ուրբաթ գիշերը տեղի ունեցած անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը և հրամայել բանակին պատրաստվել պատասխան գործողությունների։
Այս հայտարարությունից հետո Ուկրաինայի նախագահը հղում անելով ուկրաինական, ամերիկյան և եվրոպական հետախուզական տվյալներին՝ ասաց, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է «Օրեշնիկ» հրթիռով հարված հասցնել Ուկրաինային: