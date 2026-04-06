Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածները. հանքափորեր են արգելափակվել, Օդայում կան զոհեր

Ուկրաինան հարվածել է Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Լուգանսկի մարզում գտնվող «Բիլորիչենսկա» ածխահանքին՝ վնասելով էլեկտրական ենթակայանը և 41 հանքափորների թողնելով գետնի տակ արգելափակված: Այս մասին Ռուսաստանի կողմից նշանակված տարածաշրջանի ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը:

«Բոլոր համապատասխան ծառայությունները քայլեր են ձեռնարկում հանքափորներին փրկելու և հանքի էլեկտրամատակարարումը վերականգնելու համար», - ասել է նա:

Ռուսաստանը, իր հերթին, գիշերն անօդաչու թռչող սարքով հարվածել է ուկրաինական Օդեսա սևծովյան նավահանգստին, ինչի հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա, վնասվել են ենթակառուցվածքներ, բնակելի և վարչական շենքեր:

Նրա խոսքով 10 մարդ վիրավորվել է։

Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմը շարունակվում է արդեն հինգերորդ տարին, Մոսկվան ուժեղացրել է իր հարձակումները Օդեսայի վրա, որն Ուկրաինայի հարավում գտնվող հիմնական լոգիստիկ կենտրոնն է:


