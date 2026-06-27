Ռուսաստանն ու Ուկրաինան գերության մեջ գտնվող քաղաքացիական անձանց են փոխանակել

Ռուսաստանն ու Ուկրաինան փոխանակել են գերության մեջ գտնվող քաղաքացիական անձանց, հայտնել է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Յանա Լանտրատովան։ Նրա խոսքով՝ ՌԴ են վերադարձել Կուրսկի մարզի հինգ բնակիչ և ևս երկու մարդ՝ երկրի այլ շրջաններից։
Փոխանակման փաստը հաստատել են նաև Ուկրաինայում։
«Հայրենիք են վերադարձել 35-ից 66 տարեկան ուկրաինացիներ։ Նրանց բոլորին ռուսական կողմն ապօրինի ձերբակալել էր 2022-ին՝ Մարիուպոլի, Կիևի, Խարկովի, Զապորոժիեի և Լուգանսկի մարզերի օկուպացիայի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է Կիևի մարզին, խոսքը հատկապես Բուչայի շրջանի մասին է, որտեղ օկուպանտները 2022-ին դաժան հանցագործություններ էին իրականացրել», գրել է Ուկրաինայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դմիտրի Լուբինեցը։
Անցած շաբաթ հրապարակված ուկրաինական իրավապաշտպան կազմակերպությունների և Նորվեգիայի անկախ փորձագետների զեկույցի համաձայն՝ լայնածավալ պատերազմի սկսվելուց ի վեր ռուսական իշխանությունները օկուպացված ուկրաինական տարածքներում և Ռուսաստանում ապօրինի գերության մեջ են պահում ավելի քան 8 հազար քաղաքացիական անձանց։
Զեկույցի հեղինակները կարծում են, որ խոսքը ձերբակալությունների և առևանգումների համակարգված քաղաքականության մասին է, որի նպատակն է՝ ճնշել ցանկացած անհամաձայնություն։
Ձերբակալվածների թվում են՝ պաշտոնյաներ, ուսուցիչներ, բժիշկներ, գործարարներ, հասարակական ակտիվիստներ և հոգևորականներ։
Իրավապաշտպանների տվյալներով՝ նրանցից շատերը կալանքի ընթացքում ենթարկվում են խոշտանգումների։