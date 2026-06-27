Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսաստանն ու Ուկրաինան գերության մեջ գտնվող քաղաքացիական անձանց են փոխանակել

Ուկրաինացի ռազմագերիները, 2026թ. հունիսի 26:
Ուկրաինացի ռազմագերիները, 2026թ. հունիսի 26:

Ռուսաստանն ու Ուկրաինան փոխանակել են գերության մեջ գտնվող քաղաքացիական անձանց, հայտնել է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Յանա Լանտրատովան։ Նրա խոսքով՝ ՌԴ են վերադարձել Կուրսկի մարզի հինգ բնակիչ և ևս երկու մարդ՝ երկրի այլ շրջաններից։

Փոխանակման փաստը հաստատել են նաև Ուկրաինայում։

«Հայրենիք են վերադարձել 35-ից 66 տարեկան ուկրաինացիներ։ Նրանց բոլորին ռուսական կողմն ապօրինի ձերբակալել էր 2022-ին՝ Մարիուպոլի, Կիևի, Խարկովի, Զապորոժիեի և Լուգանսկի մարզերի օկուպացիայի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է Կիևի մարզին, խոսքը հատկապես Բուչայի շրջանի մասին է, որտեղ օկուպանտները 2022-ին դաժան հանցագործություններ էին իրականացրել», գրել է Ուկրաինայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դմիտրի Լուբինեցը։

Անցած շաբաթ հրապարակված ուկրաինական իրավապաշտպան կազմակերպությունների և Նորվեգիայի անկախ փորձագետների զեկույցի համաձայն՝ լայնածավալ պատերազմի սկսվելուց ի վեր ռուսական իշխանությունները օկուպացված ուկրաինական տարածքներում և Ռուսաստանում ապօրինի գերության մեջ են պահում ավելի քան 8 հազար քաղաքացիական անձանց։

Զեկույցի հեղինակները կարծում են, որ խոսքը ձերբակալությունների և առևանգումների համակարգված քաղաքականության մասին է, որի նպատակն է՝ ճնշել ցանկացած անհամաձայնություն։

Ձերբակալվածների թվում են՝ պաշտոնյաներ, ուսուցիչներ, բժիշկներ, գործարարներ, հասարակական ակտիվիստներ և հոգևորականներ։

Իրավապաշտպանների տվյալներով՝ նրանցից շատերը կալանքի ընթացքում ենթարկվում են խոշտանգումների։

XS
SM
MD
LG