Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիևն ու Մոսկվան գերիներ են փոխանակել

Ուկրաինան և Ռուսաստանն այսօր գերիներ են փոխանակել:

Ուկրաինան ռուսական գերությունից 160 զինծառայողի է վերադարձրել, այսօր հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

Նրանք բոլորը գերության մեջ են եղել 2022 թվականից ի վեր, հավելել է Զելենսկին:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ հայտնել է, որ վերադարձվել է 160 ռուս զինծառայողի:

Գերատեսչությունից հայտնել են.- «Վերադարձված ռուս զինծառայողները ներկայումս գտնվում են Բելառուսի Հանրապետությունում»:

Հաղորդվում է, որ փոխանակման միջնորդ է հանդիսացել Արաբական Միացյալ Էմիրությունները:

XS
SM
MD
LG