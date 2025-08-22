«Ռուսաստանին ուկրաինական տարածքները պահպանելու թույլտվություն տալը թակարդ է». Կայա Կալլաս

«Ռուսաստանին ուկրաինական տարածքները պահպանելու թույլտվություն տալը թակարդ է, որի մեջ Պուտինը ցանկանում է, որ մենք մտնենք», - BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը:
Նա նշել է, որ բանակցությունների այս փուլում զսպող ուժի համար շատ «կոնկրետ քայլեր» չկան։ «Ամենաուժեղ անվտանգության երաշխիքը ուժեղ ուկրաինական բանակն է», - ասել է Կալլասը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օրերս Ալյասկայում հանդիպել էՌուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այնուհետև Սպիտակ տանն ընդունել Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկուն և, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեին և եվրոպական 5 այլ երկրների առաջնորդների: Հանդիպումներից հետո Թրամփը կրկին իր համոզմունքն է արտահայտել, որ ցանկացած խաղաղության պայմանավորվածության դեպքում Ուկրաինան պետք է զիջի իր ինքնիշխան տարածքը Ռուսաստանին:
-