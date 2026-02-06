Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ, նրան նոտա է հանձնվել

Ադրբեջանը արտգործնախարարություն է կանչել և բողոքի նոտա հանձնել Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Եվդոկիմովին՝ քննադատելով իշխող «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության անդամ Կոնստանտին Զատուլինի երեկվա հայտարարությունները Ղարաբաղի նախկին առաջնորդների հանդեպ դատավճիռների վերաբերյալ։

Բաքուն պնդել է, թե Զատուլինը խեղաթյուրել է իրականությունը, ընդգծելով՝ Հայաստանի քաղաքացիները «մեղավոր են ճանաչվել և դատապարտվել են մարդկության դեմ հանցագործությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով կատարված ռազմական հանցագործությունների համար»։

Բաքուն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել՝ դադարեցնելու Զատուլինի նման անձանց ապակառուցողական գործունեությունը։

Զատուլինը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ երեկ հրապարակված ծանր՝ ընդհուպ ցմահ դատավճիռները ոչ թե արդարադատություն էին, այլ՝ հաշվեհարդար։

XS
SM
MD
LG