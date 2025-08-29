Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ստորագրված եռակողմ համաձայնագրերը մնում են արդիական. Զախարովա

Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև 2020-2022 թվականներին ստորագրված եռակողմ համաձայնագրերը մնում են արդիական, դրանցից ոչ ոք չի հրաժարվել, և այդ փաստաթղթերը հիմա էլ գոյություն ունեն: Այս մասին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան՝ մեկնաբանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե «նոյեմբերի 9-ը մնացել է նոյեմբերի 9-ին»։
Զախարովան Փաշինյանի արձագանքը որակել է «լեզվական վարժություններ» և պնդել, որ այդ փաստաթղթերը գոյություն ունեն։
«Ես չեմ լսել, որ որևէ մեկը մերժել է կամ հետ է կանչել դրանք», - նշել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։