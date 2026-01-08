Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական զորքերը հարվածել են Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին

Հունվարի 7-ի երեկոյան ռուսական զորքերը հարվածել են Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, որի արդյունքում Դնեպրոպետրովսկի և Զապորոժիեի մարզերում անջատումներ են տեղի ունեցել, հաղորդել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը։

Դնեպրոպետրովսկի մարզային ռազմական վարչության պաշտոնակատար Վլադիսլավ Գայվանենկոն հունվարի 8-ի առավոտյան գրել է, որ մարզի մի մասը դեռևս էլեկտրաէներգիա չունի։ Նա հավելել է, որ ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները սպառողների էլեկտրաէներգիան վերականգնելու համար։

Զապորոժիեի մարզում էլեկտրաէներգիան վերականգնվել է առավոտյան։




Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG