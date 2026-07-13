Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական զորքերը հարվածել են Օդեսայի տրանսպորտային ձեռնարկությանը

Օդեսա։ Տրանսպորտային ընկերության վրա հարվածի հետևանքները։
Օդեսա։ Տրանսպորտային ընկերության վրա հարվածի հետևանքները։

Ռուսական զորքերը առավոտյան հարվածել են Օդեսայի տրանսպորտային ձեռնարկությանը, հայտնել է Օդեսայի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։ Նրա խոսքով՝ հրդեհվել են ավտոբուսներ, վնասվել է նաև չորս առանձնատուն։

Տուժել է երեք տղամարդ, որոնք միջին ծանրության վիճակում հոսպիտալացվել են։

Զապորոժիեում նախօրեին ուշ երեկոյան ռուսական հարձակման հետևանքով տուժել է վեց մարդ, այդ թվում՝ 15-ամյա պատանի, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը։

Նրա փոխանցմամբ՝ քաղաքում վնասվել է 11 բազմաբնակարան շենք, որոնցից մեկը լրջորեն է վնասվել։


XS
SM
MD
LG