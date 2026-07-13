Ռուսական զորքերը հարվածել են Օդեսայի տրանսպորտային ձեռնարկությանը

Ռուսական զորքերը առավոտյան հարվածել են Օդեսայի տրանսպորտային ձեռնարկությանը, հայտնել է Օդեսայի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։ Նրա խոսքով՝ հրդեհվել են ավտոբուսներ, վնասվել է նաև չորս առանձնատուն։
Տուժել է երեք տղամարդ, որոնք միջին ծանրության վիճակում հոսպիտալացվել են։
Զապորոժիեում նախօրեին ուշ երեկոյան ռուսական հարձակման հետևանքով տուժել է վեց մարդ, այդ թվում՝ 15-ամյա պատանի, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը։
Նրա փոխանցմամբ՝ քաղաքում վնասվել է 11 բազմաբնակարան շենք, որոնցից մեկը լրջորեն է վնասվել։