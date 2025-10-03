Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական ուժերը Ուկրաինայի տարածքում էներգետիկ օբյեկտներ են թիրախավորել

Ուկրաինա - Ռուսական հերթական հարվածներին հաջորդած հրդեհ Խարկովում, հոկտեմբեր, 2025թ.
Ուկրաինա - Ռուսական հերթական հարվածներին հաջորդած հրդեհ Խարկովում, հոկտեմբեր, 2025թ.

Ռուսական ուժերը Ուկրաինայի տարածքում դրոններով և հրթիռներով թիրախավորել են էներգետիկ օբյեկտներ, հիմնական հարվածները տեղի են ունեցել Պոլտավայի շրջանում և Խարկովում։

Պոլտավայում զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան, սակայն հաղորդվել է, որ բազմաթիվ դպրոցներ ստիպված են անցնել հեռավար ուսուցման՝ անվտանգության նկատառումներով։

Խարկովում վիրավորվել է երեք մարդ։ Տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ՝ դրոնների հարձակումներին հրդեհ է հաջորդել, որի հետևանքով հազարավոր տնային կենդանիներ են սատկել Խարկովի Նովա Վոդոլախայում։

Ավերածությունների մասին են հաղորդել նաև Սումիի, Դնեպրոպետրովսկի, Օդեսայի, Կիևի մարզերի պաշտոնյաները։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG