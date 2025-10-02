ԱՄՆ-ն հետախուզական տվյալներ կտրամադրի Ուկրաինային՝ Ռուսաստանի խորքերին հարվածելու համար. WSJ

Միացյալ Նահանգները հետախուզական տվյալներ կտրամադրի Ուկրաինային՝ մեծ հեռահարության հրթիռներով Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածելու համար:
Wall Street Journal-ը, հղում անելով իր աղբյուրներին, հայտնում է, որ նախագահ Թրամփը հետախուզական գործակալություններին և Պենտագոնին լիազորել է օգնել Կիևին այս հարցում, նույնը խնդրել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին:
«Հետախուզական տվյալների փոխանակումը Ուկրաինային թույլ կտա ավելի արդյունավետ թիրախավորել նավթավերամշակման գործարանները ... և այլ ենթակառուցվածքներ, որպեսզի Կրեմլին զրկի պատերազմը շարունակելու անհրաժեշտ եկամտից և նավթից», - գրում է թերթը:
Թերթի աղբյուրներից մեկն էլ ասել է, որ ԱՄՆ-ն քննարկում է Tomahawk և Barracuda, ինչպես նաև մոտ 800 կմ հեռահարության այլ հրթիռներ Կիևին տրամադրելու հարցը, որոնցով ուկրաիանական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին: Ըստ աղբյուրի, սակայն, վերջնական որոշում դեռ չկա:
Կրեմլի արձագանքը
Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է՝ պնդելով, թե ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային պարբերաբար են տրամադրում նման տվյալներ: «Ակնհայտ է, որ ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի ողջ ենթակառուցվածքն օգտագործվում է հետախուզական տվյալներ հավաքելու և ուկրաինացիներին փոխանցելու համար»,- ասել է Դմիտրի Պեսկովը։
«Սրացման նոր փուլ, որին պետք էր արձագանքել». Չերնև
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովն իր հերթին դաշինքի անդամներին կոչ է արել Ուկրաինային մինչև 5500 կմ հեռահարության հրթիռներ տրամադրել: Վեհաժողովում Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Եգոր Չերնևի կարծիքով՝ նման որոշմանը նպաստել է այն, որ Ռուսաստանն սկսեց նոր բալլիստիկ հրթիռներ կիրառել և իր զորակազմը համալրեց հյուսիսկորեացի զինվորներով:
«Սա արդեն սրացման նոր փուլ էր, որին պետք էր արձագանքել: Ինչպե՞ս արձագանքել, այդ թվում՝ տրամադրելով զսպման այս գործիքները՝ մեծ հեռահարության հրթիռները», - հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ԽՎ-ում Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Եգոր Չերնևը:
РБК-ի՝ տվյալներով Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանների մոտ 40%-ը հիմա չի գործում, իսկ դրանց 70%-ը՝ ուկրաինական անօդաչուների հարձակումների պատճառով: Արդյունքում, օգոստոսին Ռուսաստանում բենզինի և դիզվառելիքի արտադրությունը նվազել է 6, իսկ սեպտեմբերին՝ ևս 18%-ով: Ռուսաստանը երկրից բենզինի արտահանման արգելքը երեկ երկարաձգել է մինչև տարեվերջ: Երեկվանից Ղրիմում բենզինի վաճառքի սահմանափակում է մտցվել:
Մինչ ԱՄՆ-ն փորձում է սահմանափակել պատերազմը շարունակելու Ռուսաստանի հնարավորությունները, ԵՄ առաջնորդները Կոպենհագենում երեկ հավանություն են տվել Եվրոպայի անվտանգությունն ամրապնդող առաջնահերթ նախագծերին, որոնք նախաձեռնել են վերջին շրջանում ենթադրաբար Ռուսաստանի կողմից եվրոպական երկրների օդային տարածքների խախտումներից հետո:
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան ԵՄ երկրների ղեկավարների հանդիպումից հետո ողջունել է «Անօդաչուների դեմ եվրոպական պատ» և «Արևելյան թևի հսկողություն» նախագածերը և ընդգծել, որ սրանով մեկ քայլ առաջ են գնում եվրոպական տարածքի անվտանության ապահովման գործում. «ԵՄ առաջնորդները լայնորեն աջակցեցին Եվրոպայի անվտանգությունը ամրապնդող նախնական առաջնահերթ նախագծերին… Սա կարևոր քայլ է մինչև 2030 թվականը պաշտպանական ընդհանուր պատրաստվածության հասնելու մեր ճանապարհին», - հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ «Արևելյան թևի հսկողություն» նախագծի նպատակն է հակազդել արևելյան սահմաններում սպառնալիքների ողջ սպեկտրին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքով՝ դա, ըստ էության, անօդաչուների դեմ պայքարի համակարգ է, որը կարող է արագ հայտնաբերել և անհրաժեշտության դեպքում չեզոքացնել դրանք։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը նշել է.«Այստեղ մենք, իհարկե, մեծապես հույսը դնում ենք Ուկրաինայի փորձի վրա, ուստի պետք է արագ առաջ շարժվենք Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի հետ միասին»:
Եվրոպայում հիբրիդային պատերազմ է ընթանում. Դանիայի վարչապետ
Դանիայի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ Եվրոպայում այսօր հիբրիդային պատերազմ է ընթանում։ Մետտե Ֆրեդերիքսենի խոսքով՝ Ռուսաստանից եկող մեծ սպառնալիքը թերագնահատվել է, ապա հույս հայտնել, որ բոլորը կհասկանան, որ Ուկրաինան պետք է դիտարկել որպես պաշտպանության առաջին գիծ։
«Ուկրաինայում մեր արած ամեն ինչ մեզ և մնացած Եվրոպային պաշտպանելու համար է։ Մենք շատ բան ենք անում, բայց պետք է արագացնենք և ընդլայնենք մեր գործողությունները», - ասել է Դանիայի վարչապետը:
Bloomberg-ը հաղորդում է, որ Մեծ յոթնակի երկրները մոտ են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները զգալիորեն խստացնելու շուրջ համաձայնության գալուն: Հայտարարության նախագծում, որը հայտնվել է գործակալության տրամադրության տակ, ասվում է, որ մշակվում են մի շարք տարբերակներ, այդ թվում՝ նոր պատժամիջոցներ, որոնք կթիրախավորեն Ռուսաստանի տնտեսության հիմնական ոլորտները՝ էներգետիկա, ֆինանսներ և ռազմական արդյունաբերություն: