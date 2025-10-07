Մատչելիության հղումներ

Ռուսական կողմը հարվածել է Սումի քաղաքի բուժհաստատությանը

Ռուսական զորքերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքում գտնվող մի քանի օբյեկտների, այդ թվում՝ երկրի հյուսիս-արևելքում գտնվող Սումի քաղաքի բժշկական հաստատությանը:

Հոկտեմբերի 6-ին Սումիի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովը հայտարարել է, որ հարձակման պահին բուժհաստատությունում եղել է 166 մարդ, այդ թվում՝ 11 երեխա: Նախնական տվյալներով՝ տուժածներ չկան:

Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հավելել է՝ ռուսական հարվածի հետևանքով հրդեհվել է պերինատալ կենտրոնի տանիքը:

Ուկրաինական իշխանությունները հայտնել են, որ հոկտեմբերի 6-ի երեկոյան Խարկով քաղաքը ևս ենթարկվել է ռուսական անօդաչուների հարձակման:

Շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը հայտնել է, որ հրդեհներ են բռնկվել, մոտ երկու տասնյակ պայթյուն է լսվել:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 6-ին 145 տարբեր շրջաններում հարվածներ է հասցրել էներգետիկ ենթակառուցվածքների և նավթային օբյեկտների, սակայն չի ընդունել Սումիում բուժհաստատության վրա հարձակման փաստը:

