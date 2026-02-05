Ռուսական կողմը հարվածել է Ուկրաինային «Իսկանդերներով» և ԱԹՍ-երով, Կիևում կան վիրավորներ

Անցած գիշեր ռուսական ուժերը հարվածել են Ուկրաինային երկու «Իսկանդեր-Մ» բալիստիկ հրթիռներով և 183 անօդաչու թռչող սարքերով, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը։
Կիևի Սոլոմոյանսկի շրջանում ռուսական հարձակման հետևանքով վիրավորվել է երկու կին։ Ոստիկանության տվյալներով՝ կոտրվել են չորս բազմահարկ շենքերի պատուհանները։ Շևչենկովսկի շրջանում ԱԹՍ-ի բեկորները ընկել են չորսհարկանի գրասենյակային շենքի տանիքին, հրդեհ է բռնկվել։
Դնեպրոպետրովսկի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան հայտնել է Կրիվոյ Ռի շրջանում հարձակման մասին: Սինելնիկի շրջանում անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով վնասվել է բիզնես, վարչական շենք, մասնավոր տներ: Վիրավորներ չկան: